Bilbao se renueva a diario. Podría parecer una exageración propia del bilbainismo más militante y, sin embargo, es la pura realidad. No hay chimbo expiatorio, que diría Jon Juaristi, ni hipérbole que lo desmienta. El Museo de Bellas Artes juega desde el pasado octubre, fecha en que empezó a operar su rejuvenecimiento y coincidiendo con su 110 aniversario, un papel relevante en el nuevo relato de una ciudad que no se conforma con haber cambiado de piel sino que la somete a cuidados intensivos. Bellas Artes, por ejemplo, potencia la riqueza y diversidad de una pinacoteca centenaria que posee un fondo con alrededor de 14.000 obras y presume de saber exhibirlas. El caso más reciente es “ABC. El alfabeto del Museo de Bilbao”, una selección de 300 piezas de más de doscientos autores distribuidas en 31 salas, cada una de ellas representando una letra del alfabeto y un motivo particular en cuatro lenguas: español, francés, inglés y euskera. Así, la primera de ellas es “Arte”, la tercera “Citoyen” (Ciudadano), la sexta “Friendship” (Amistad) y la octava “Heriotza” (Muerte). Pongamos otro ejemplo. Para explicar la Parca con palabras el novelista y poeta ondarrés Kirmen Uribe recurre en primer lugar al pensador neoyorquino Eliot Weinberger, que escribió que en Estados Unidos no hay muertos porque no hay espacio, a Dylan Thomas para el que la muerte no tendrá dominio, o a Bertolt Brecht y al mirlo de aquel poema de la habitación blanca de la Charité, o al mirlo negro que el cantautor Mikel Laboa enterró en un hoyuelo que congregaba a otros mirlos a los que al clarear el día se les oía cantar. En la sala dedicada a la “Muerte” conviven Lucas Cranach, Rogelio de Egusquiza y el escultor Jorge Oteiza.

El Alfabeto del Bellas Artes abunda en el relato de Bilbao La muestra que ideó Uribe avanza hacia su recta final envuelta en lecturas sugestivas, en una ciudad que somete su piel a cuidados intensivos