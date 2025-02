En la campera de La Mosquita, con pértiga y a lazo, se pescó ayer para ser marcado uno de los cinco asturcones que nacieron durante este año en la sierra del Sueve. Éste es, sin duda, el verano de reinventar tradiciones, y en la Asociación para la Conservación del Asturcón del Sueve (ACAS) supieron hacerlo. Fueron pulcros en mantener su afán de promoción, pero también en respetar las medidas de seguridad; fueron magos para rehacer la leyenda y adaptarla a los protocolos sanitarios. Por eso no hubo convocatoria masiva, como hubiera ocurrido otro año. Por eso el pequeño asturcón, al que han bautizado como “Dos mil veinte”, no recibirá más honores que los que ayer ocho hombres quisieron rendirle, en la intimidad de un paraje extraordinario, “en una vereda preciosa”. En la sierra del Sueve, por donde ya pastan 30 animales de la asociación, a unos metros de la majada de Espineres, debería celebrarse este mes la fiesta del Asturcón. Una cita reconocida como Fiesta de Interés Nacional y que viene a poner en valor una raza de caballo que desde ACAS se empeñan en salvar, conservar y ensalzar. Este verano no podrá ser, pero nadie frenará las ansias de este colectivo que aspira a lograr en 2024 el título de Fiesta de Interés Internacional. El marcaje que Javier Escobio, secretario de la organización, se encargó de simbolizar ayer, “de forma indolora, sin echar el potro al suelo siquiera”, debería haber sido observado junto a la doma, por cientos de personas en un encuentro multitudinario en donde conviven años de historia. Sin embargo, lo hacía bajo la atenta mirada de siete personas: Víctor Villar Pis (jefe de protocolo del colectivo), Chelo Díez Sánchez, Pablo Fernández Díaz, Fernando Casanueva Ceñal, David Noriega Noriega, Jonathan París Martino y Amador ...

Verano El asturcón de la pandemia ya vive en el Sueve