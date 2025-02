El Sporting, siempre igual

Opini贸n

Pablo P茅rez, el 鈥9鈥 de Djukic, gol y frescura arriba

Djukic repiti贸 sistema y alineaci贸n. Pero Djula y 脕lvaro V谩zquez mantuvieron su sequ铆an. El d铆a antes del partido, y ante la marcha de Neftali, el serbio explic贸 que ve铆a a Pablo P茅rez como 鈥9鈥. Y el gijon茅s ayer le respondi贸 a esa confianza. Entr贸 y marc贸 para reactivar al equipo junto a Aitor Garc铆a en el tramo final del partido. Aunque al onubense Djukic lo considera extremo, en ataque tambi茅n da una gran versi贸n. Ahora que Djukic quiere dos jugadores en punta, Pablo P茅rez y Aitor Garc铆a pueden ser la alternativa. Al menos si lo hacen siempre como ayer al final

Primer gol fuera, reacci贸n tard铆a y m谩s de lo mismo en otro viaje

Cinco partidos de Djukic con el Sporting muestran dos realidades bien distintas. Dos caminos opuesta, que no se coinciden con los discursos que intenta trasladar el serbio. Djukic quiere dos equipos parecidos, tanto en casa como fuera, que vayan a por el rival, y sin especulaciones. En casa, con cosas por mejorar, como sufrir menos y tener m谩s control, el Sporting avanza con pase firme, con seis puntos sobre seis posibles. Pero fuera los rojiblancos cambian su cara. Y lo hacen por un error que deben corregir pronto. El Sporting encaja muy pronto, el partido se pone cuesta arriba, y cuando toca reaccionar es tarde. Algo parecido pas贸 en Zaragoza, y m谩s tarde en Soria, donde incluso a Djuka le anularon un gol. En Tenerife el Sporting jug贸 a cachos, y no dio un golpe sobre la mesa hasta que se vio con un 2-0 en su contra. Ah铆 lleg贸 el primer gol de la era Djukic fuera de casa, por medio de Pablo P茅rez, en una reacci贸n tard铆a, que evit贸 que se pescase el primer punto fuera. Lo positivo es eso, que en cada partido el Sporting tiene su momento, y da la cara, sin verse muerto nunca. Pero lo negativo pesa m谩s. No puede el equipo de Djukic conceder tanto, que el rival tenga m谩s pegada y eficacia, y permitir como sucedi贸 ayer que el Tenerife se ponga 2-0, cuando ven铆a de disputar cuatro partidos en 10 d铆as, con m谩s cansancio en sus piernas.

Carmona, m谩s continuidad que nunca

Fue sustituido por Traver en la segunda mitad, pero Djukic sigue manteniendo su confianza en Carmona. El centrocampista balear, con la titularidad de ayer en Tenerife, acumula cinco partidos seguidos actuando de inicio. Los enlaza por primera vez esta temporada. Con Jos茅 Alberto, al comienzo, lleg贸 a jugar cuatro consecutivos. Y ahora deja atr谩s un periplo que le hizo disputar en Liga de titular solo uno de los diez partidos anteriores al ciclo actual. Est谩 lejos de su mejor versi贸n en el Sporting, pero el paso de las jornadas no le ha sentado del todo mal, desde que Djukic apostase por recuperarle en su debut en el banquillo frente al Zaragoza. Carmona, con el de ayer, lleva 257 partidos de rojiblanco. Capaz de generar odio o amor, el m谩s veterano de la plantilla 鈥搇leva desde 2012鈥 se ha ganado a Djukic.

Marc Valiente, de nuevo otra brecha

Como ante el Elche, Marc Valiente tuvo la mala fortuna de hacerse otra brecha, que le hizo sangre en un choque cabeza con cabeza con el exoviedista Aitor Sanz. El m茅dico sportinguista tuvo que aplicarle varios puntos de sutura por encima de su ceja izquierda. La plantilla regresa hoy a Gij贸n y se entrenar谩 el lunes (10.30) en Mareo.

Con Pandurovic tambi茅n se encaja en la estrategia

Fue un espejismo. Ante el Fuenlabrada el Sporting aprovech贸 una falta al borde del 谩rea para marcar. Y evit贸 que no lo hiciera el rival, pese a que tuvo varias opciones, y claras. El cambio de Pandurovic por Javi L贸pez al frente de las jugadas ensayadas, tuvo efecto el partido anterior, pero se apag贸 en el Heliodoro Rodr铆guez L贸pez. Otro tanto encajado pronto, en esta ocasi贸n en un remate de esquina en el que Babin no cubri贸 bien el remate del rival. Y otro partido cuesta arriba. La otra cara del Sporting llega a domicilio una vez m谩s, con un equipo d茅bil atr谩s, que hace que conceda con mucha facilidad goles. Babin tuvo una noche para olvidar. Y tambi茅n fall贸 en el segundo gol del Tenerife. El central de Martinica se contagia de la fragilidad defensiva del equipo, que ofrece luces y sombras, sin la regularidad de anta帽o.