Cuando peor estaba el Sporting marcó, y en el momento en el que pareció despertar le empataron. Los rojiblancos salieron ayer de Vallecas con el botín que buscaron desde un primer momento, un punto que le sigue dejando a cuatro de la promoción y parece señalar ya a que el objetivo no es otro que la permanencia. No por distancia, más bien por fútbol. Álvaro Vázquez convirtió en gol un regalo de la zaga del Rayo sobre el final de una primera parte en la que los de Djukic no hicieron más que defender. Tras el descanso, Nacho Méndez y Carmona tuvieron la sentencia antes de que el Rayo empatara tras aprovechar una falta muy protestada por los gijoneses en la que Damián Pérez llegó antes al balón que Yacine, exrojiblanco y autor del tanto que repartió los puntos. La revolución en el once del Sporting cambió poco la imagen reciente en una primera parte en la que el equipo salió a defender y acabó yéndose al descanso con ventaja en el marcador con cierta dosis de suerte. Djukic confirmó en Vallecas los planes de mudar a más de medio equipo tras caer en el derbi entre la necesidad de energía y lavado de imagen. Al debutante Gaspar, que con mucho desgaste y un juego práctico firmó un estreno prometedor, propio de un futbolista con más minutos en la categoría, se añadió la vuelta de Damián Pérez, Valiente, Javi Fuego, Aitor García y Álvaro Vázquez. El plan era aguantar y el equipo aguantó. Esa misma idea, la de aguantar, parece definir el presente y futuro esta temporada para un Sporting que camina con paso lento clasificatoriamente. Un ritmo que puede dar para salvarse, pero que lleva a perder el tren de la promoción.

El Sporting deja pasar otro tren
Á. CABRANES