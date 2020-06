Un arcoíris que reconquista Asturias

Con la necesidad de luchar por la igualdad mientras se respetan las medidas impuestas por Sanidad para frenar la expansión del coronavirus. Así afronta este año la comunidad LGTB de Asturias sus celebraciones anuales del orgullo que en esta ocasión llevan por lema “distanciadas pero no silenciadas”.

Conscientes de la necesidad de luchar por la igualdad en medio de una pandemia que ha vuelto a poner al colectivo en el ojo del huracán, la asociación Xega (Xente LGTB Astur) ha decidido este año trasladar a la red sus actividades reivindicativas. No habrá manifestación pero sí un acto simbólico. No habrá carrozas pero sí un concurso de fotos. No habrá conferencias pero sí charlas a través de internet. En definitiva, no habrá calle, pero sí lucha.