La limitación de aforos y las restricciones de movilidad prolongan la parálisis de la cultura

La fase 3 aún no ha llegado al conjunto de la cultura en Asturias. Aunque cines, teatros, auditorios, salas de conciertos, museos y monumentos ya están habilitados para abrir sus puertas al público, con las pertinentes medidas de seguridad y determinadas restricciones, no todos han optado por dar el paso. Por sectores, museos y monumentos ya se han puesto, en gran medida, en marcha, y los cines ensayan fórmulas para reactivarse en las próximas semanas. Pero las representaciones en vivo, sean escénicas o no, parece que tendrán que esperar, al menos, hasta el mes de agosto.