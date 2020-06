El galardón de las Letras reconoce la poesía profunda e innovadora de Anne Carson

Anne Carson, para muchos críticos y especialistas la gran poeta en lengua inglesa del momento, es la galardonada con el premio “Princesa de Asturias” de las Letras 2020. El jurado, que se reunió ayer de forma telemática, destacó en el acta las “cotas de intensidad y solvencia intelectual” de la poesía de Carson, “que la sitúan entre los escritores más destacados del presente”. La candidatura había sido propuesta por José Antonio Pascual Rodríguez, miembro de la Real Academia Española.

Anne Carson agradeció el premio desde su residencia en Ann Arbor (Michigan, Estados Unidos), con un sentido mensaje: “Un increíble honor. Una total sorpresa. Desde que atravesé España a pie en 1983 (desde Francia a Compostela), me he quedado maravillada con la cultura de esa gente que no sonríe a menos que tenga una muy buena razón. ¡Qué amable de su parte sugerir que puedo haberles dado una razón para hacerlo!”.

Nacida en Toronto (Canadá) en 1950, Carson se inició en la poesía con apenas 15 años, cuando descubrió en una librería un libro de Safo, una pasión vehiculada gracias a una de sus profesoras de secundaria, llamada Alice Cowan.