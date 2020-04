“Como contención, las mascarillas caseras tienen más impacto de lo que se piensa”

Granadino de 39 años, Pablo Medina es licenciado en Ciencias Ambientales, y Técnico Superior en Prevención de riesgos laborales en sus tres disciplinas preventivas. A esto último se dedica desde hace 14 años, desarrollando gran parte de su trabajo en la especialidad concreta de Higiene Industrial, dentro de la que figuran los riesgos por inhalación a agentes químicos y biológicos, y protección respiratoria, entre otros. “Tengo la grandísima suerte de que la prevención, además de ser mi trabajo, es una de mis mayores pasiones, aunque tener la gran fortuna de haber podido trabajar con buenos clientes tiene gran parte de culpa”, sostiene.

Medina forma parte del departamento de prevención de la empresa multinacional de servicios de certificación e inspección Bureau Veritas. “La mayor parte de mi carrera profesional la he desarrollado para un cliente, para el que he tenido la increíble fortuna de poder trabajar: la empresa Torraspapel, del grupo Lecta, grupo europeo de fabricación de papel, en cuya fábrica de Motril (Granada) me “bauticé”, hace ya 14 años, como técnico en Prevención”, explica. También mantiene gran dedicación en la empresa Cosentino S.A, fabricantes de las encimeras y otras superficies de aglomerado de cuarzo Silestone, entre otros, donde pudo desarrollar más sus conocimientos en el tema de protección respiratoria.

Varias semanas antes de que la “fiebre” de las mascarillas cundiera entre la población, y fruto de los tiempos muertos que generó el confinamiento, Pablo Medina dedicó su esfuerzo a detallar gráficamente los tipos de mascarillas existentes en el mercado español y las diferencias entre la protección que prestan. Un informe de enorme repercusión y altamente replicado en España y que ha tenido que modificar en estas semanas más de una vez para incorporar todas las novedades que iban surgiendo.