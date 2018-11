El cierre de Alcoa acentuará la dependencia exterior de la UE en aluminio

“En unos días cumplo 18 años en la empresa”, cuenta Joaquín Acevedo. Camina por el prado donde clavaron las cruces del cementerio de Alcoa que no quieren que exista. Unos cuantos regresan a las almenas desde la batalla en las oficinas. Han sonado petardos. Los jefes de la planta no se manifiestan. La última vez fue cuando leyeron la carta de Reyes. Pero no cunde el desaliento: “De aquí no nos vamos”.