Discutir de huevos y leche

Cuando Grande Covián se trasladó a Minnesota para trabajar con Ancel Keys, ya había publicado varios estudios sobre los efectos de la dieta en la salud. Keys estaba interesado en su relación con la enfermedad coronaria, un problema casi inexistente en la España de la posguerra, donde lo que se sufría era desnutrición. En Minnesota, el grupo de Keys consiguió que les dejaran experimentar con los enfermos mentales de un hospital local, el entorno ideal porque podían controlar cuidadosamente la dieta. Así pudieron demostrar que las dietas ricas en ácidos grasos saturados elevan el colesterol, las ricas en ácidos grasos poliinsaturados lo reducen y las grasas monoinsaturadas no lo modifican. También vieron que el colesterol de la dieta tiene una importancia menor en la producción de colesterol en la sangre. Incluso pudieron diseñar una fórmula que predice el nivel del colesterol en sangre en función de la dieta. Como por esas fechas, en los primeros años de la década de los sesenta, el “Framingham”, un estudio pionero en riesgo cardiovascular, ya había demostrado que el colesterol alto se asocia a enfermedad coronaria, parecía que el círculo se cerraba: había que consumir menos grasa saturada, es la que a temperatura ambiente es sólida y más insaturada, los aceites; pero no cualquiera, porque el de oliva al ser monoinsaturada no ofrecía ninguna ventaja, mientras los llamados de semilla tienen la capacidad de reducir el colesterol de la sangre. He puesto “no ofrecía” porque entonces, aunque ya se vio que eleva el colesterol HDL, aún no se sabía que esta fracción es protectora. La sospecha de que el aceite de oliva pudiera tener un papel protector surgió porque en el Mediterráneo la mortalidad coronaria era muy baja y apenas se consumía otro aceite.

