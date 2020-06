Yoga para tiempos de encierro

Aitor Domínguez, Jesús Gutiérrez, Dayana González, Luna Alba, Marisol Crespo, Irene López, María Khristolyubova… Todos ellos son asturianos que, más allá de la práctica del yoga a nivel personal, han visto en esta técnica una salida al mercado laboral. Y eso no es poco a día de hoy, más aún si se hace con paz interior y autoconocimiento de uno mismo. Un total de treinta personas trabajan desde hace semanas para obtener el certificado de profesionalidad de instrucción en yoga, que es actualmente la única titulación de carácter oficial que existe en España.

Los discípulos de Conchita Fernández se toman el curso muy en serio, como no podía ser de otra forma. Estos días y con el parón originado por el coronavirus siguen las clases a través de un canal en Youtube abierto por la misma profesora. Y es que no se puede perder tiempo: “La mitad de la gente que hace el curso encuentra trabajo como instructor de yoga. Otra cosa distinta es el tiempo que sobreviven en el mercado”, explica Fernández, quien insiste en que las herramientas del yoga deben adaptarse a los alumnos y no al revés.