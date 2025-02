La autoexploración, clave frente al cáncer de testículo

Afortunadamente, éste no fue el caso de Juan Acinas:

–Me operaron y después me hicieron rehabilitación y curas en el hospital durante una semana. Tenía molestias y sufrí una infección. Me fui para casa. A la semana siguiente, me dijeron el tipo de tumor que tenía. El oncólogo, el doctor Emilio Esteban, gran persona y gran profesional, me dijo las posibilidades de tratamiento que había. Me recomendó no hacer nada: sólo un seguimiento semanal. Todo rodó bien. Sonreíamos de lunes en lunes. Y hasta hoy, que voy a revisión una vez al año.

Juan Acinas dio “un giro total” a su faceta profesional. Pero antes mantuvo con médicos una conversación ineludible ante un cáncer testicular, y máxime cuando se tienen 30 años:

-¿Qué pasará con mi vida sexual?

-Seguirá siendo la misma.

-Pero la misma de uno de 30 o de uno de 60.

-De uno de 30, tranquilo.

El pronóstico se ha cumplido, atestigua.