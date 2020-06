El orden da puntos, pero menos de los que se desearía. Vaya por delante que Ziganda ha logrado formar un equipo competitivo, que cierra con orden y que no concede. Un equipo incómodo. A veces, también con la pelota, como demostró ayer. A los azules les cuesta brillar en el papel de protagonista, no es la primera vez que sucede esta temporada. Ayer, en un duelo plomizo y sin chispa, el Oviedo dio otro pasito hacia la salvación, más corto de lo esperado, pero hacia adelante al fin y al cabo. El 0-0 ante el Fuenlabrada deja mejor regusto con la calculadora que para los paladares exquisitos. Un punto práctico que puede tener su importancia a final de campaña. Lo de la estética, mejor dejarlo para temporadas más halagüeñas. Ziganda optó por el reparto de esfuerzos, fórmula mágica con efectos revitalizantes en El Molinón. Pero la receta no siempre tiene efectos inmediatos. Lo que intentó el Cuco de primeras parecía que tenía bastante lógica. El Fuenlabrada es un equipo físico, de fútbol directo. Guerra de guerrillas sobre el césped. La intención azul era jugar con otras normas, no ceder a las pautas visitantes. De ahí una medular más poblada de que costumbre. Y con esa intención salió el Oviedo al césped. Con seis novedades en el once respecto al celebrado triunfo en El Molinón: Grippo, Mossa, Lolo, Obeng, Ortuño y Bárcenas. Con tres pivotes en el esqueleto, Luismi se sitúo de ancla por delante de la defensa y Jimmy y Lolo más adelantados, con pasaporte para visitar territorio enemigo, especialmente el canterano. Bárcenas trataría de darle amplitud y Obeng, diagonales. No tardó la pelota en caer del lado azul. También, porque el Fuenla se sentía cómodo de esa manera.

Real Oviedo Pasito sin chispa Empate práctico del Oviedo, atascado con la pelota pero con la defensa y el orden como bazas ante un físico Fuenlabrada