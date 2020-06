Los problemas crecen para el Oviedo

Hubo risas nerviosas, explicaciones con escasa fe, susurros al oído y una tensión que cortaba el ambiente. Cuatro minutos fatídicos, entre el 33 y el 37, de los que pueden marcar una temporada. Cuatro minutos después, como una publicidad incómoda en medio de la serie del momento, el árbitro mostró el pulgar para abajo. Fuera de juego. ¿De quién? Aún no se sabe. El oviedismo sigue esperando las imágenes que muestran la posición adelantada de, se supone, Carlos Hernández. El oscurantismo del VAR en su máximo apogeo. No sería la única aparición del videarbitraje, por cierto, en un partido marcado por las cuestionables decisiones de Ais Reis (colegiado principal) y Milla Alvéndiz (el que debía trazar las líneas en la pantalla): todas en contra de los intereses azules. Dejando el ruido arbitral a un lado, el Oviedo emborronó unos primeros 15 minutos prometedores para acabar desapareciendo del césped ante un Numancia consciente de que se le escapaba el tren de la permanencia. La derrota (1-0) vuelve a poner al Oviedo a jugar en una cornisa. Empecemos por lo futbolístico. Porque durante 15 minutos, los primeros, el partido fue atractivo, eléctrico. Dos conjuntos sin complejos que buscaron el arco rival. Eso o que ambos equipos pensaron que sería mejor mantener la pelota alejada de su área, en la lectura más pragmática. Porque las dos zagas fueron desde el primer latido un flan. En quince minutos, se disfrutaron de más ocasiones que juntando los recientes choques ante la Ponferradina y el Fuenlabrada. A los 28 segundos, Rodri avisó con un derechazo alto. A los tres minutos, Ibra buscó la rosca y Dani Barrio palmeó a córner. Buena puesta en escena de la pareja de delanteros elegida por Ziganda. No fue la única novedad: el navarro optó por el mismo once ...

