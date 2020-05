Habla el excoach del Oviedo: “Tanto cambio en el club afectó a los futbolistas; es normal que les cree inseguridad”

Juan Carlos Álvarez Campillo es un pionero en lo suyo. Comenzó con el coaching cuando muchos lo veían como una práctica experimental. Fue creciendo de la mano de una disciplina que se empezó a instalar en el deporte, primero, y en las empresas, después. Su agenda actual está llena de nombres ilustres: Carolina Marín, Eusebio Sacristán, Luis Alberto, Lopetegui, Ángela Pumariega… El Sevilla ha publicado recientemente que el asturiano trabaja con el club desde el pasado verano, cuando se desplazó a Alemania en la pretemporada hispalense.

Campillo, psicológo y coach profesional, colaboró con el Oviedo hasta que los cambios en la estructura le dejaron en un segundo plano. Fue entonces cuando recibió la propuesta del Almería, labor que compatibiliza con su trabajo con el Sevilla. Y con las sesiones individuales con muchos futbolistas, entre ellos algunos del Oviedo que han querido seguir con sus consejos. Entre charlas y cursos online (los últimos con la Liga y con el COE), el coach explica a LA NUEVA ESPAÑA su experiencia “incompleta” en el Oviedo, club del que se declara seguidor.

-¿Cómo llega al Oviedo?

-Es una orden de México: dicen que hay que buscar un coach, que es un elemento que funciona en muchos deportes. Ahí es cuando Michu me recomienda (el ovetense trabajó con Campillo durante su etapa como futbolista). Siempre he tenido una relación estrecha con él. Incluso me recomendó a otros jugadores, como Lucas Torró. Me reúno con Del Olmo y llegamos a un acuerdo.