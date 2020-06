Un Martes de Campo desconocido

El Martes de Campo de 2020 ha sido un martes sin campo y un bollu nada preñau. La parte más institucional, la de la sociedad protectora de la Balesquida y el reparto en el Campo San Francisco fue la crónica de una desescalada anunciada, porque ya se sabía que no habría tal. Pero había otra inercia, popular, espontánea, que preveía habituales peregrinajes de familias y chavales por los parques públicos. Por eso hubo llamadas a disfrutar del bollu con distancia social y despliegue policial para vigilar que el Martes de Campo se celebraba cumpliendo con la fase 2. Prevención en vano. Hubo más agentes que romeros, la presencia de familias de mantel y tumbona fue casi anecdótica, los que más se tiraron al terraceo y todavía en mayor número aprovecharon el día para acercarse a la playa, que en Oviedo cae, lo más cerca, por Luanco. Pero si algo se echó de menos fue a los jóvenes.

El Martes de Campo viene siendo desde hace varias generaciones, un rito de paso preadolescente, con una ceremonia muy concreta que por la mañana se representa con bolsas y vidrio camino del Naranco o alrededores y por la tarde con goteo de vuelta a casa y algo más descompuestos. Pero este Martes de Campo no. La Policía Local admitía que cuando vieron esa ausencia de las cuadrillas de botellón en el paisaje por la mañana ya sospecharon que iban a tener poco trabajo. Se hace difícil pensar que la misma juventud ovetense que el primer día de terrazas desbordó sus puntos habituales de reunión se haya vuelto de golpe tan responsable como para dar la espalda al Martes de Campo. ¿Qué les ha pasado, entonces? Que la gran fiesta preestival ovetense ha perdido este año todo su potencial para este público. Sin instituto, sin tener que ir a la universidad y pudiendo ya verse todos los días, en las plazas, en las terrazas, en las calles, lo de quedar para beber el martes porque no había clase como anticipo de las vacaciones y alivio de la temporada de exámenes, perdió todo el sentido.

Cristina, una estudiante de segundo de bachiller, enfrascada en preparar la EBAU, lo cuenta de forma sencilla y gráfica: “Para la mayoría de la gente de mi edad lo importante no es en sí el Martes de Campo, sino una excusa para hacer botellón; de manera que los que no beben pasan de ir, sobretodo en esta situación, y los que sí beben pueden hacerlo tanto el martes como cualquier otro día, por lo que este año no ha sido una ocasión especial. Ahora puedes ir a la playa cualquier día a beber si te apetece”.

El Martes de Campo venía funcionando hasta ahora, en especial entre los ovetenses de 14 a 16 años, como una válvula de escape justo antes de que acabara el curso. Una especie de fiesta de la primavera en la que muchos descubrían por primera vez vicios y placeres. Era un festivo en medio de semanas de clase apuradas por el ritmo de fin de curso. Este año, confinados desde marzo, la válvula de escape la tuvieron cuando se pudieron reunir los primeros grupos. Ya han quedado para tomar algo y volver a ponerse caras. Sin la rutina de las clases, arrastrados por la inercia de esta época perivacacional de escuela en casa y buen tiempo, de hecho, cuentan otros estudiantes como Manu o Fer, casi ni se enteraron que era Martes de Campo. Ni siquiera de que era martes.

Los pocos que sí quisieron celebrarlo, por aquello de santificar las fiestas locales, se fueron al nuevo formato, más americano, de ocupar el jardín con barbacoa del amigo del amigo que vive en un chalé adosado con parcela. Modelo Fresneda, Colloto o similar. Es la versión distanciada socialmente, más recogida, del botellón patrio. Quizá un Martes de Campo más centroeuropeo. Nueva normalidad.