Más actividad y “estar a la última”, la fórmula del comercio contra el declive del sector

-¿Qué es un tiendólogo?

-Es un termino que me inventé, aunque también me gusta autodefinirme como doctor de tiendas. Ayudo a los comerciantes a mejorar su experiencia de cliente. Lo malo es que habitualmente me suelen llamar cuando ya están en situación crítica, pero asumo el reto.

-¿Cuál es el diagnóstico del pequeño comercio ovetense?

-Creo que hay demasiado victimismo y deberíamos salir de él. Yo vengo los fines de semana aquí tras recorrer distintos puntos de España y la impresión que me da es que nos estamos quedando pequeñinos. Echamos la culpa a la crisis, a internet y la falta de ayudas y yo creo eso nos lastra. Hay que ser más optimistas y poner más de nuestra parte para revertir la situación actual.

-Pero la realidad es que las tiendas cierran.

-Solo tienes que pasar por la calle del Rosal, El Cristo u otras con más tradición comercial como Cervantes o Asturias. Incluso en buenas calles como Palacio Valdés o Melquiades Álvarez hay locales vacíos y en puntos neurálgicos como El Fontán ocurre lo mismo.

-¿Por qué ocurre esto?

-Han cambiado los hábitos de consumo y el comerciante debe cambiar. Desde la queja y la resignación no se cambiará nada.

-Entonces, ¿cómo se cambia?

-Debemos pasar a tener una posición responsable y buscar acciones para cambiar la situación. El sector tradicional puede aprovechar muchas cosas. Aquí tenemos el ejemplo de negocios como Rialto, Camilo de Blas o Diego Verdú, capaces de ofertar productos únicos contra los que nadie puede competir.

-¿Y el resto?

-Hay que hacer una guerra de guerrilla, ver modelo de negocios negocio nuevos y aprender a luchar contra ellos. Ahora competimos contra Uber, Cabify, Apple o Amazon que dan una experiencia de cliente que a muchos pequeños comercios les falta.

-¿En qué consiste esa experiencia de cliente?

-El problema no está en el precio, sino en el servicio prestado. Yo a veces cojo Cabify porque el servicio de taxi no es nada bueno. Por ejemplo, muchos taxistas de Madrid no aceptan la tarjeta como pago y no ofrecen limpieza ni la posibilidad de ir escuchando la música que te gusta.

-¿Lo ve viable?

-El pequeño comercio conoce mejor a su cliente. Sabe cómo se llama, lo que le gusta y todas esas cosas deben aprovecharse para diferenciarse. En precio siempre habrá un chino que lo haga más barato, pero en cuestión del servicio hay margen para conquistar al cliente.

-¿En el caso de Oviedo que recomendaciones hace a sus comerciantes?

-A lo mejor hay que especializarse. Antes se vendían 25 productos y es posible que tengas que centrarte en uno y ofrecerlo con la máxima calidad. Aquí se me ocurren varios ejemplos. Ahora nos encontramos con unos clientes muy exigentes que en la mayoría de los casos saben tanto o más del producto que el vendedor.

-Las estadísticas apuntan a que cada vez hay negocios nuevos que duran menos tiempo abiertos.

-La gente se lanza a emprender sin estudiar al cliente y eso es un error muy grave. Cogen capitalizan el paro y ponen un negocio porque sí. Muchos chicos ponen bares y muchas chicas tiendas de ropa porque les gusta, pero no evalúan si el negocio tiene viabilidad. En el Fontán he visto negocios cerrar cuatro veces en cuatro años. Después está el problema de las franquicias; se piensan que metiendo dinero en una franquicia ya no tendrán que trabajar y eso es otro gran error.