Opinión

Debía estar muy preocupada Doña Velazquita Giráldez por acomodar su alma en las bondades de la vida eterna. Se las apañó, con piadosa generosidad, para que los ovetenses le cantasen misas por toda la eternidad. Su leyenda se remonta al siglo XIII. Conocida como la Balesquida, llegada su hora la buena mujer testó en favor del gremio de sastres y para la fundación de un hospital de peregrinos. A cambio, suplicaba esas oraciones hasta el fin de los tiempos.

No sé qué cálculos pudo echarse Velazquita de lo que iba a tardar en llegar el juicio final y con él, la ansiada vida eterna a la diestra del padre. Apuesto a que no imaginó que ochocientos años más tarde la iban a seguir recordando. A los seres humanos nos falta esa perspectiva. No hacemos planes a ocho siglos vista. En todo momento de la Historia, el hombre vivo ha creído disfrutar del punto culminante de la civilización.

Los homenajes que se le brindaron fueron tan agradecidos y memorables que convirtieron aquel gesto de humanidad en la más genuina y exclusiva tradición de nuestra ciudad: el Martes de Campo. Una fecha en la que ciudadanos de toda clase se mezclaban en un almuerzo silvestre y festivo. Al margen de cualquier realidad que estuviesen sufriendo.

Tengo un recuerdo perfecto del día de mi infancia en el que descubrí que en el resto del mundo no celebraban verbena tan singular. Fue durante un veraneo, hablando con unos amigos de fuera, una gente de Madrid. Jamás habían oído hablar de tal fecha ni habían comido un bollu preñáu en su vida. Incluso me pareció que les ruborizaba el nombre de tan excelso manjar. Sentí una tierna compasión por ellos.

Para un carbayón es una cita luminosa que señala la rabiosa primavera cediendo paso al verano. El único día del año en que el Campo pierde su solemnidad y los ovetenses colonizan sus zonas verdes. Allí donde estaba prohibido pisar se llena de fiesta.

Famosos y celebrados son sus tópicos: la mañana se levanta soleada para acabar lloviendo mediada la tarde; nunca falta una vomitona penosa que es preciso esquivar en plena calle; inevitablemente te encuentras con una quinceañera tan quemada por el sol que duele sólo mirarla; lo mejor no es el chorizo, sino el pan empapado por la grasina.

De un tiempo a esta parte, desde que fundé mi propia familia, he cambiado un poco la tradición. Tal día como éste organizamos la cesta de picnic y nos trasladamos a celebrarlo a alguna playa cercana. Nos comemos nuestros bollos acampando en la arena, dejándonos hipnotizar por la brisa marina y el rumor de las olas.

Cada año desde entonces escucho la misma conversación entre dos lugareños cualquiera de esa villa costera. En medio de los rigores de su obligación diaria, un poco molesto por la envidia, el uno comenta.

-Esa gente quién es, qué hacen en la playa si no es fin de semana. ¿No tienen que trabajar? ¿No llevan a los niños al colegio?

Y el vecino que le contesta resignado:

-Seguro que son de Oviedo. Hoy es Martes de Campo.