Los robots del futuro, en persona

Más novedades de las máquinas que vienen, explica, son el “cero clicks” (se manipularán por un sistema gestual, un lenguaje universal de signos para manejar a los robots) y aprenderán muy rápido, porque gracias a la computación centralizada todo lo que un robot aprende lo acaban aprendiendo todos los modelos en el mundo en diez años. Los precios de estos asistentes no serán, además, más caros que el de un móvil de última generación y se espera que el incremento de penetración en el mercado de estas máquinas sea de entre el 45 y el 70%.

De nuevo desde Asturias, Laura Rodríguez ofreció otra experiencia, educativa y terapéutica. Su robot Nuka, la bebé foca, desarrollada en colaboración con Japón, permite utilizar la terapia animal allí donde no se puede o sería peligroso, como una residencia de ancianos. Para Edelvives han desarrollado Next, un robot educativo para iniciar a los niños en programación. Ahora preparan el lanzamiento de una versión comercial tras haber obtenido una licencia para convertir a Peppa Pig en un robot.