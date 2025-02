La multinacional española Abengoa se interesa por el programa del 8×8 al que aspira Trubia

“La nuestra es la mejor opción”, subraya la planta trubieca

J. A. O.

“Nosotros seguimos en la misma posición, entendemos que Santa Bárbara es la mejor opción para llevar a cabo el programa del 8×8, tanto por capacidad como por preparación y experiencia de la plantilla en sus diferentes centros de trabajo”. Así se pronunció ayer Javier Espejo, presidente del comité intercentros de Santa Bárbara y representante de Comisiones Obreras en la fábrica de armas de Trubia, “convencido” de que la empresa “sigue trabajando para conseguir dicha adjudicación”.

Para Javier Espejo, “la no adjudicación a Santa Bárbara de dicho programa supondría un varapalo enorme al sector industrial tanto en Asturias como en Sevilla y Madrid, no sólo para la plantilla directa de la compañía sino también para la cantidad de pequeñas empresas que trabajan para ella, cosa que, entendemos, el sector industrial español no se puede permitir”.