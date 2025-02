Los que los prueban repiten y los que no han tenido esa suerte quieren probarlos. El certamen de pinchos “Bocados del Cofrade” tiene ya un público incondicional, que sumado a los nuevos clientes conforman la creciente oferta de una cita consolidada tras más de una década de trayectoria. Estos días triunfa en Oviedo, con establecimientos hosteleros llenos, especialmente en los prolegómenos de las horas de comer y cenar. Los titulares de bares, restaurantes y tabernas participantes en esta iniciativa, treinta y uno en total, esperan que la buena marcha continúe hasta el domingo, cuando pondrán el broche a diez días de oferta de pinchos inspirados en la estética y los sabores de la vigilia. “Este año estamos notando más afluencia”, explica el joven hostelero Silo Fernández, a quién el triunfo en la edición del año pasado, con el bocado “Sacrilegio”, la ha dado una fama traducida en esta edición en un incremento de las ventas. Su apuesta “Perversiones”, a base de chocolate y otras llambionadas se ha convertido para muchos en el postre perfecto tras dar un recorrido por algunos de los otros treinta locales del concurso. “El año pasado mi apuesta por lo dulce triunfó y he repetido”, admite. Tampoco faltan adeptos en el local de Julio Fernández, en la calle Arco de los zapatos. El establecimiento ya sabe lo que es ganar en varias ocasiones las votaciones que otorgan los “capuchones” de oro, plata y bronce a los primeros clasificados y este año presenta una propuesta ambiciosa para seguir ampliando el palmarés. Un paso con sus velas, clavos y un bocado a base de atún y sabores de temporada seducen a los clientes. “Lleva mucho trabajo y encima pilla en unas fechas que no paramos”, explica la ideóloga de un pincho que no parra de ...

Contenido exclusivo Oviedo La creatividad y la fama adquirida disparan la venta de “bocados del cofrade” en 31 locales