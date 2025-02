«El plan de Santullano en Londres o Berlín no chocaría tanto», defienden los autores

La entrada (y salida) de la ciudad a través del taller de cañones de Sánchez del Río en la nueva propuesta municipal para el plan de Santullano que han diseñado los arquitectos Daniel Villanueva y Alfredo Antuña, con los que colabora también Jesús Fernández Cossío, se presenta, según sus autores como «un filtro a una ciudad del futuro». La idea, explicaban ayer recorriendo las inmediaciones del ámbito de actuación, es que esa pieza tan «llamativa» funcione como la transición al centro de la ciudad, con otro tipo de relaciones de movilidad en las que el vehículo ya no tiene la preferencia y pensada, también, para dentro de veinte años, donde la mayoría de esos coches sean eléctricos, y se desplacen de otra forma distinta a la que pensamos ahora. «Es que esto ya no es una autopista», insiste Alfredo Antuña. De hecho, coincide también Daniel Villanueva, «desde el hospital ya no es autopista, lo que llega a la nave ya es una calle, y una calle con el tráfico muy calmado». En la cabeza de los autores de la nueva solución con la que trabaja el área de Infraestructuras para esta zona de Oviedo no está una presencia masiva de vehículos. «Casi ya ni la hay», insistían ayer mirando a la entrada de la «Y» a la una de la tarde, sin apenas tráfico a esas horas. Con la nueva rotonda que se diseña a la altura del Palacio de los Deportes, previa a este desvío, se espera que todavía entren y salgan menos coches. El origen. Este equipo de arquitectos asturianos dice que empezaron a diseñar esta solución cuando estaban trabajando en los planes de emergencia de las naves reacondicionadas para la Semana de los Premios de la Fundación Princesa. «Esos días, veníamos mucho a la fábrica, ...

