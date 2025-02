Agentes de la local, sombras del matrato

En los juzgados también se lleva a cabo una entrevista con el agresor que acaba de ser condenado. “También le pedimos todos los datos e información sobre los lugares por donde se mueve. Además le advertimos de que tiene una orden de alejamiento y de que no la puede incumplir, para que después no puedan decir que no estaban avisados si volvemos a detenerlos”, señala la agente. Ese es el problema, que muchos son reincidentes. “En función de cada caso se establece un nivel de riesgo y unos protocolos de vigilancia. Si el riesgo es extremo hay que estar las 24 horas con la víctima”, dicen los policías.

La mayoría de los seguimientos suelen centrarse en llamadas telefónicas de control y patrullas periódicas por las zonas en las que se mueve la víctima, pero hay casos en los que se necesita extremar las precauciones. “A veces vamos a la salida y a la entrada del colegio de los niños o a los puntos de encuentro, que son sitios en los que los agresores suelen actuar. Eso sí, lo que procuramos es pasar desapercibidos para que la mujer no se sienta incómoda y los niños ni se enteren. Si tenemos que hablar con la madre delante de ellos lo hacemos como si fuésemos unos amigos suyos. Si vemos que mira para otro lado, ni saludamos”.