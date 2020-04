Una oportunidad para cambiar la educación

No existe algo tan liberador como la educación porque permite a los ciudadanos pensar sin ataduras y les proporciona un arma demoledora: independencia intelectual. No se trata de tener razón sino de razonar. La felicidad de muchos gobernantes actuales –al menos se comportan como si ese fuera su objetivo– consiste en fomentar políticas de rebaño: producir ciudadanos dóciles que no mediten, sino que militen en un bando, y que carezcan de sentido crítico. El que discrepa acaba señalado. El afán de tutela lo podemos comprobar con el estado de alarma. A los confinados se les imparten instrucciones para cualquier cosa, con precisiones inútiles porque resultan imposibles de verificar.

Esa nula confianza en la responsabilidad individual, esa concurrencia exagerada del partidismo, esa politización de todos los ámbitos y la conversión de la esfera pública en el paraíso de la consigna, dañan gravemente la calidad de nuestra democracia. Y evidencian síntomas de una enfermedad peor: el deterioro del sistema educativo. La enseñanza está en la base de lo que somos. Informarse deficientemente, dejar de hacerse preguntas, asumir cualquier bulo, renunciar al análisis ponderado, insultar desde las ventanas, comportarse sin civismo son algunos otros síntomas del este mal.