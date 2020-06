Una Administración mejor y con los mejores

Reformar la función pública como pretende el Principado es una iniciativa tan loable como inaplazable. Por imperativo de la sociedad digital, por la necesidad de atajar las ineficiencias y por la propia sostenibilidad de las cuentas regionales. Los tiempos imponen la gestión telemática. Dejar escapar ese tren convertirá la Administración en una inútil antigualla en un mundo trepidante. Una buena atención requiere rapidez, sencillez y transparencia. El laberinto burocrático acaba con la paciencia de los ciudadanos y traba la economía. Asturias debe contar con los servicios de excelencia que pueda costear sin ahogar sus recursos. Muchos empleos autonómicos son esenciales, algunos ya no hacen falta y otros están por inventar. Adaptarlos a la realidad, sin desgarros pero con firmeza, no los condena: los salva. Y de paso mejora la vida de los asturianos. Sostenía Maquiavelo que los actos de severidad deben ejecutarse rápido y de un tajo: “Dejando menos tiempo para notarlos, ofenden menos”. No hay otra manera de superar las deficiencias estructurales que lastran el funcionamiento de cualquier país que arremangarse y actuar con decisión; también con sensibilidad. Las medidas basadas en el rigor y la profesionalidad son a la larga, como demuestra la experiencia, sumamente provechosas aunque también tremendamente impopulares porque exigen altas dosis de implicación, diálogo y renuncias. Los políticos actuales, infectados de populismo, siente alergia a exigir a la parroquia esfuerzos y sacrificios. Muestran en cambio una patológica adicción a eso que algunos analistas denominan “déficit electoral”: el gasto espontáneo a espuertas para regalar los oídos a la clientela en la competencia por amarrar los votos. Reestructurar en profundidad la función pública en Asturias es un acto de responsabilidad de esos que, conducido a buen puerto, cambia para bien y por décadas el futuro de una comunidad. Al plantearla abiertamente cuando aún resta mucha ...

Opinión EDITORIAL Una Administración mejor y con los mejores