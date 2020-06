¿Un derbi? Así no

Escribo estas líneas desde Madrid, a 32°C, bajo un sol de justicia que me agobia y un clima, ya veraniego, que odio. Estoy a cuatro horas y media de mi tierra, de los míos, de la playa y de Mareo. Además, llevo desde principios de marzo sin ir más lejos de las 5 paradas de metro que me separan de Vallecas que, tras la pandemia, ha sido la única “excursión” que he podido hacer en estos meses. Lo único que me ha aliviado ha sido La Liga, que no el fútbol. Me explico.