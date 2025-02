En las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar paulatinamente la normalidad desde este fin de semana hay más de improvisación que de plan seriamente meditado, discutido y consensuado. Pero mejor, por fin, contar con un horizonte al que aferrarse, aunque sea confuso y apresurado, que carecer de alternativa al confinamiento indiscriminado. Los ciudadanos empezaban a hartarse por el agotamiento de la reclusión y por la ausencia de expectativas. La sociedad no puede renunciar indefinidamente a sus derechos y libertades. Lo primero sigue siendo la salud. Las UCI y los hospitales han superado la saturación y empiezan a replegar efectivos. Se puede dar el paso. Ahora procede evitar otro colapso, el de una economía con perspectivas terribles a corto y medio plazo. España aborda el inicio del desconfinamiento, en general, de forma tan confusa como afrontó hace dos meses el combate sanitario contra el COVID-19. Seguimos fiándolo, sobre todo, a un ejercicio de ensayo y error. Lo esencial es evitar pasos atrás y un rebrote, porque la economía no funcionará si el pilar de la salud falla. A nadie a estas alturas se le escapa, y más comprobando a diario la nebulosa en la que se desenvuelve el Gobierno, que no existen garantías plenas de lograr una vuelta segura a las calles. Pero, pese a todo, los datos y el contexto avalan iniciarlo. En ese pese a todo se incluye que es una decisión tomada con información incompleta y, en algunos casos, hasta defectuosa. Las cifras oficiales de afectados y víctimas no concuerdan con las reales, algo que ya nadie discute. La velocidad de detección y control de contagios sigue siendo, tanto tiempo después, un gran hándicap. Aún no se han realizado test masivos para valorar por dónde y cómo retornar a la actividad sin riesgos. Se batalla ...

Opinión EDITORIAL Por fin algún horizonte para la economía