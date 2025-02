Para que Asturias funcione hace falta atraer capital

Asturias lo tiene todo para imprimir un giro a su economía, pero los principales indicadores no acaban de mejorar, hundida la región en los puestos de cola en tasa de actividad, empleo juvenil y creación de empresas. Hay emprendedores, no en suficiente número todavía, aunque sí bastantes más que cuando la empresa pública los inhibía. Hay talento, que antes solo hallaba cauce para expresarse fuera de la región y ahora ya se hace visible dentro porque a la fuerza, ahorcan. Hay un valioso capital humano, capaz, bien formado y con tradición laboral. ¿Qué falla entonces, que impide volar? Faltan inversores, según señalan los expertos, que se vuelquen con los proyectos en su etapa de crecimiento, la que los hace despegar. Asturias representa bastante más que siderurgia y paisaje. En esta nueva fase poscarbón y sin emporios estatales, la industria y el turismo constituyen los sectores más visibles de su economía, con un peso en el PIB superior al 30%. Aunque no los únicos que la apuntalan. A su lado empiezan a emerger empresas tecnológicas, verdes y de servicios de calidad. La sexta edición del foro “La Asturias que funciona”, que LA NUEVA ESPAÑA promueve en colaboración con la Universidad de Oviedo, lo puso de manifiesto. Las jornadas se han consolidado ya como un referente del debate en positivo sobre el pulso económico asturiano y un termómetro para evaluar de año en año sus progresos. La cita clausurada el viernes evidenció que la condición periférica ya no obstaculiza el emprendimiento. Desde el Principado varios creadores compiten y asoman la cabeza en ámbitos complejos como el de la moda, dominada por multinacionales con epicentro fuera. Otros exploran terrenos de demanda al alza como el reciclaje, la biomasa, los alimentos novedosos o la cosmética. El relato de las sucesivas experiencias ...

