EDITORIAL | Proteger a quien crea riqueza, para evitar la ruina

A nadie puede ocultársele que esta recesión asusta no solo por su hondura, desconocida, sino también por la vertiginosa velocidad con la que arrastra hasta el fondo los indicadores. La apatía y el desánimo no deben de cundir ante una inmersión de realismo sino justo lo contrario: la predisposición a trabajar codo con codo mejor y con mayor ahínco que antes. Cada particular en su ámbito, sin esperar a que otros acudan en auxilio. Las administraciones lo mismo, con un liderazgo claro y un propósito sincero de satisfacer los intereses de la mayoría, no los tacticismos y la aminoración de daños electorales.

Sobran demasiadas palabras grandilocuentes nunca cumplidas y tanto tópico fruto de la corrección política, una espiral a ninguna parte plena de ocurrencias ideológicas e idealistas surgidas de la oscuridad de los despachos y de la propaganda de la caterva de asesores. Toca contactar con lo que de verdad ocurre e impulsar medidas concretas, tangibles y negociadas con las que propiciar una recuperación rápida y vigorosa. Necesariamente hay que colocar a las empresas y los emprendedores en el centro de las acciones. Sin su salvación no existirá progreso a repartir para nadie. Errar en la estrategia para escalar esta montaña ocasionará daños letales e irreversibles por generaciones.