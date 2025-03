España no puede permitirse continuar en la inoperancia. Los partidos fueron incapaces de conformar un Gobierno siguiendo los designios de los electores y han optado por la vía cómoda: volver a las urnas. Cargan sobre los ciudadanos la responsabilidad de resolver la papeleta que, por su propia incapacidad y cerrazón, no supieron gestionar. La nueva llamada, que ha obedecido más a los cálculos estratégicos de cada cual, lejos de desbrozar el panorama puede desembocar en una aritmética aún más endiablada. A ver si los candidatos se enteran de una vez: urge rescatar la política auténtica. No la de frases hechas para captar votos como quien cosecha “me gustas” en las redes sociales, sino la que antepone el bien del país. ¿Estaremos en unas horas en condiciones de proclamar que el resultado electoral facilitará la constitución de un nuevo gobierno? Nadie lo sabe, ni siquiera esos gurús de la demoscopia a quienes los líderes vendieron su alma. Si nos atenemos a la experiencia y a la actitud mantenida por los partidos durante los últimos meses y en campaña, el panorama probablemente será igual de confuso. También parecía que de los comicios del pasado abril había surgido una mayoría fácil de armonizar para tomar las riendas y aquí seguimos, compuestos y sin presidente. De entonces a acá, la dirigencia no ha dejado de cerrarse puertas y lanzarse trastos. Esta permanente interinidad y la incertidumbre empezará a pasar factura más pronto que tarde y a minar la credibilidad de España. La posibilita la torpeza de una generación de políticos escasos de liderazgo y de compromiso, siempre pensando en las conveniencias personales y las de las siglas antes que en el bien común. Ocurra lo que ocurra, sólo puede conducir a un resultado: construir un gobierno que gobierne. Es decir, que cuente ...

Opinión Editorial: Ocurra lo que ocurra, habrá que pactar Hay que asumir que negociar constituye la habilidad esencial para encarar esta nueva época política, la fragmentación llegó para quedarse