Toca colocar los cimientos de la nueva Asturias. La región lleva décadas inmersa en crisis sucesivas. Sin recuperarse de una encadena la siguiente. Y mientras, los males estructurales que lastran la economía más diagnosticada de España, si no de Europa, carecen de remedios. Lo urgente en la reconversión del carbón y el acero fue contener la hemorragia social antes que regenerar el tejido productivo. Cuando empezaba a nacer algo alternativo, la Gran Recesión lo barrió. Y a los primeros síntomas de mejoría tras ese golpe, llega el confinamiento extremo para dejar tambaleando otra vez cientos de empresas y negocios. De cada acometida los asturianos salen un poco más empobrecidos, sin pujanza y con mayor dependencia de subsidios y trasferencias de renta. Asturias reúne activos para revertir la situación, pero hay que ser valientes y querer hacerlo. Puede aseverarse sin necesidad de recurrir a las encuestas que lo que más aprecia hoy cualquier ciudadano es volver a respirar en libertad aire puro, reencontrarse en calma con los bosques y las montañas, disfrutar sin masificaciones de paseos y paisajes singulares, sentirse sanitariamente seguro, comprar alimentos ecológicos y naturales, degustar tranquilamente platos de excelencia o residir en ciudades y pueblos de tamaño manejable, con altas prestaciones y elevada calidad de vida. Todas esas posibilidades sin excepción, en la escala de atractivos que ha hecho aflorar el coronavirus, las reúne Asturias. Con estos mimbres no hay que temer el futuro aunque ahora negros presagios lo amenacen. Pero sin emprender las adecuadas estrategias de cambios que los consoliden y los pongan en valor no surgirán por arte de magia las oportunidades. Asturias, paraíso natural con el virus a raya. Cabe el eslogan para estos tiempos. Hasta la fecha, las cosas le han salido razonablemente bien al Gobierno regional en la batalla sanitaria. Una ...

Editorial: Elegir bien las prioridades para cambiar Asturias Si el Principado aspira a eternizarse como el edén de la mediocridad, para no romper el statu quo clientelar, no tiene más que continuar tratando por igual las rémoras heredadas y los proyectos de mérito