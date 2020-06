Editorial: El camino hacia la recuperación

La reconstrucción se asienta básicamente sobre dos principios: no dejar a su suerte a los damnificados, lo que exige políticas sociales, y reanimar con urgencia los negocios, lo que depende de la inversión. Ambos pilares se disputan los escasos recursos. Las ayudas no pueden ser ilimitadas ni ad infinitum. La asistencia social más fructífera consiste en proporcionar puestos de trabajo, no bonos para alimentos. Con recaudación menguante, evitar a la par el estallido callejero y la hecatombe productiva requiere tener claros los objetivos y afrontarlos con valentía.

Asturias no puede olvidar a quienes sufren. Tampoco su corazón industrial, a los autónomos, al comercio y a la hostelería, que atraviesan una situación durísima por el cambio de hábitos y la caída de ingresos. El reto consiste en encontrar el delicado punto de equilibrio entre las múltiples necesidades. Pero también en usar como un muelle lo que está ocurriendo. Forzados a la contracción, no basta con que las iniciativas para el despliegue nos devuelvan a la posición original. Tienen que lanzarnos mucho más lejos. Al salto definitivo hacia una economía sólida, del siglo XXI, limpia, tecnológica y digital, y a una sociedad de ciudadanos libres, prósperos e iguales en derechos y oportunidades.