Asturias y España inician la reconstrucción

La pandemia de 1918 dio paso a un clima de recelo social, divisiones nacionales, xenofobia y autoritarismo. La del 2020 empieza a presentar síntomas parecidos. Enfrentar a la población y dividirla en bandos jamás es una alternativa provechosa. Si algo aprendimos los españoles y los asturianos durante la Transición fue precisamente eso. Resaltar lo que une a personas con distinta concepción de la sociedad en vez de empujarlas hacia los extremos posibilitó el periodo de concordia y bienestar más exitoso de España. La tradición cainita, rupturista, fabrica dolor y miseria a raudales. Basta repasar los libros de Historia.

De un golpe tan devastador nunca se sale a palos, construyendo relatos de buenos y malos, regando con dádivas e ideología la lealtad de rebaño o fumigando el espíritu crítico y al discrepante. Aplíquense el cuento con humildad los políticos y sus consejeros áulicos. También los ciudadanos. Además de garantizar derechos, la democracia tiene igualmente valor por los rendimientos que genera en la toma de decisiones rápidas y eficaces pensando en el interés general, no de parte. Entre los aciertos de estos tres meses está la reunión semanal telemática del presidente del Gobierno con los autonómicos. Para compartir y decidir, para conocerse y comprenderse, pero también para corresponsabilizarse de un proyecto común.

Recorrer el camino que hoy empieza exige actuar con coherencia, generar confianza y transmitir credibilidad. La coherencia se demuestra haciendo lo que se dice y no cacareando por demagogia lo que luego en realidad nunca se desea hacer. La confianza se gana sin aversión a asumir los errores, única manera de determinar las cosas que jamás pueden repetirse. La credibilidad se recupera manteniendo un discurso sólido y coherente, no de conveniencia, que un día lamina a la industria y a los empresarios y al siguiente les ruega que inviertan, o menosprecia el turismo para después urgir a los nacionales y los extranjeros que se muevan. Pónganse sus señorías a la faena. Un segundo confinamiento España y Asturias no lo podrán resistir.