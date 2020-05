Abren los bares, cierran las escuelas

“La mitad del problema español está en la escuela. Lo que España necesita y debe pedir a la escuela no es precisamente hombres que sepan leer y escribir sino ‘hombres’; y el formarlos requiere educar el cuerpo tanto como el espíritu, y tanto o más que el entendimiento, la voluntad”. Lo escribía el regeneracionista Joaquín Costa hace ciento veintidós años. Parecen palabras pensadas para hoy mismo. Este país, como si nunca arrancara hojas del calendario, sigue arrastrando sus mismas pesadas cadenas de siglo en siglo. Casi siempre los grandes males acaban revelándose en los pequeños detalles. Abren las terrazas de la hostelería, lo cual está bien camino de la progresiva normalización. Dan por cerrado el curso las escuelas, sin que a nadie parezcan perturbarle seriamente las consecuencias para los alumnos.

Los escolares de Francia volvieron esta semana a sus colegios. España lo deja, como los malos estudiantes, para septiembre. Un asunto complejo que genera controversia, y cuenta con defensores y detractores. Niños y jóvenes pasarán en la práctica un año en blanco, pese a las generosas e individuales iniciativas de los profesores comprometidos por ejercer la docencia a distancia. El ministro galo del ramo no pudo ser más claro a la hora de argumentar su decisión: “La escuela es fundamental si queremos limitar la desconexión y elevar el nivel del país. Sería difícil de imaginar un niño de siete años sin clases durante seis meses. Resultaría mucho más cómodo para mí retrasar la apertura. Pero me niego, pienso que no sería digno”.