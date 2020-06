El pasado mes de marzo, cuando los primeros confinamientos se imponían en Estados Unidos y la economía entraba en coma, Amazon lanzó un fondo para ayudar a sus transportistas y empleados temporales a vadear el impacto de la pandemia. Con una dotación inicial de 25 millones de dólares aportados por la propia compañía, el comunicado pedía sutilmente al público que contribuyera a ayudar a los trabajadores de Amazon. «Aunque no esperamos que nadie lo haga, pueden donar voluntariamente al fondo si así lo desean», se decía en la circular. La insinuación desató una pequeña tormenta en las redes. ¿Estaba el hombre más rico del planeta, al frente de un imperio global con un valor en bolsa equivalente al PIB de España, pidiendo limosna para reflotar a sus trabajadores? Esta crisis ha puesto de manifiesto lo mejor y lo peor de Amazon. La compañía de Jeff Bezos ha sabido gestionar con notable eficiencia el masivo aumento de la demanda, traducido en un incremento de sus ingresos del 26% en el primer trimestre, que suele ser el más flojo, el segundo mejor resultado de su historia. Pero el virus también ha desnudado la cara menos amable del coloso de Seattle. Desde su secretismo hasta las condiciones estajanovistas que imperan en sus almacenes o la dependencia creciente que EE UU tiene de su infraestructura comercial. «Hace cinco años a Bezos no le habrían importado demasiado las críticas, pero Amazon se ha hecho tan grande y tan influyente que su actitud está cambiando», dice el periodista Brian Dumaine, autor de Bezonomics, un libro que examina el modelo de negocio de la compañía. Bezos sigue riéndose de forma compulsiva, pero de cara a la galería ya no es aquel geek con camisas destalladas que renunció a la vicepresidencia de uno de los hedge ...

Y el ganador de la crisis es… Jeff Bezos Mientras 40 millones de estadounidenses perdían sus empleos, el patrimonio de las grandes fortunas del país engordaba en 565.000 millones de dólares. Nadie ha ganado tanto en esta crisis como Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. Su empresa, Amazon, se ha hecho esencial con el covid, aumentando los recelos de aquellos que la consideran una amenaza para la economía y la democracia. Ricardo MIR DE FRANCIA