La polémica por el “pin parental”, desafortunado término para referirse a la capacidad de veto de los padres sobre ciertas materias o formación que se imparte en actividades escolares aduciendo argumentos ideológicos o morales, se ha convertido en un fantástico globo de helio en la política de tertulia. El asunto llega también a Asturias después de que Vox haya presentado una proposición no de ley que, de seguro, se debatirá en cuanto se abra el periodo de sesiones. El Partido Popular comienza a darse cuenta de que Vox no es un compañero fiable y de que la relación entre ambos partidos se parece a la que inicialmente mantuvieron Podemos y el PSOE. Se trata de fuerzas que, en los dos casos, se pisan mutuamente terreno ideológico común y están además dispuestas a aniquilarse, precisamente porque tratan de pescar sus votos en los mismos caladeros. Al PSOE le ha costado, y aún le cuesta a veces, no dejarse llevar por los intentos de Podemos de someter a examen de “izquierdismo” a los socialistas; otro tanto le ocurre a los populares, que se ven forzados a tomar posición en debates maximalistas y maniqueos. Hemos asistido en las últimas semanas a afirmaciones que rayan la astracanada, en las que se deja de lado la verosimilitud de las manifestaciones. Por uno y otro lado: tan exagerado es afirmar que la educación afectiva es ideologizante como aseverar que los hijos no son de los padres. Al PSOE y a Podemos les vienen bien los debates binarios y en ellos Vox es fácil de exacerbar, lo que indirectamente refuerza al espectro de votantes de la izquierda. El más claro ejemplo de la dificultad para nadar con identidad propia en un lago dominado por dos corrientes antagónicas está en Ciudadanos. La formación naranja trata ahora, quizá ...

Contenido exclusivo Más Domingo EL ZARZAL | Análisis político “Pin”, pam, pum El tramposo debate sobre el veto parental y la propiedad de los hijos v El PP comienza a darse cuenta de que Vox persigue devorarle v El PSOE y Podemos alientan como cortina de humo los debates binarios