Okuda, un artista global que se consagró en Asturias 

–Preséntenos “Colouring the world”.

–Es mi cuarto libro, el primero con texto, en el que desarrollo los símbolos y los conceptos que se esconden en mis obras. Tiene once capítulos porque el once es mi número mágico, he impreso los textos y he dibujado alrededor a línea, algo que hacía mucho que no hacía. Es algo así como un manual para entender a Okuda. Tengo una amiga que lo usa como un libro de autoayuda y cada noche lee un poco, porque da una visión más positiva de las cosas.

–Dicen de usted que es un artista global, ¿qué significa eso?

–Multidisciplinar o global, me parece correcto que lo digan, porque estoy siempre viajando por todo el mundo y porque hago obra de gran tamaño, pero necesito cambiar de disciplina: bordados, dibujo, fotografía…

–¿Hiperactivo?

–Totalmente.