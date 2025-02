Este martes cumple la edad de jubilación. -Sí, pero al ser profesora de la Universidad me jubilaré de la asistencia y de la docencia al finalizar este curso, en septiembre. -¿Quiere seguir vinculada a la Universidad? -Solicitaré seguir siendo profesora honorífica para dedicarme a la investigación en la Finba y en el biobanco del HUCA, que tiene tres divisiones: cerebros; tumores; y ADN, plasma y células. En este momento, está todo a punto de irse por la fregadera, después de 18 años, y no será por no haberlo peleado. -¿Por qué es tan acuciante la situación? -Porque no he conseguido que el biobanco entre formalmente en el organigrama de la plantilla del HUCA. He visitado durante años a varios gerentes del Sespa y a varios responsables del área de innovación sanitaria, pero entiendo que no se hacen a la idea de la utilidad que estamos dando al biobanco. A ver si consigo convencer a alguien, aunque sea al Banco de Santander. Hemos sobrevivido 18 años gracias a proyectos de investigación. Lo que se necesita es institucionalizarlo, darle un refrendo de realidad y una financiación. No hablo de ninguna fortuna: quizá estemos hablando de unos 150.000 euros al año. -Cumple ahora 70 años, bien llevados, parece. -No lo sé. Lo que sí sé es que nunca me ha faltado entusiasmo por lo que hago. Me lo paso bomba. No entiendo cómo no hay más gente que hace la especialidad de anatomía patológica, porque es de las cosas más guapas que puede haber. -En la elección de plazas MIR, su especialidad no está muy demandada… -Es verdad. No suelen elegirla hasta el puesto tres mil en adelante. No puedo comprenderlo… También es cierto que los profesores tenemos que explicar mejor la asignatura. Ahora se da en tercero. Los alumnos la ...

Contenido exclusivo Más Domingo Aurora Astudillo González | Jefa de Anatomía Patológica del HUCA, acaba de ganar una cátedra de la Universidad de Oviedo y cumple la edad de jubilación “Me conmuevo y hablo con cariño a los muertos cuando les hago la autopsia”