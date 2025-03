Los 99 años de vida fuerte y arte espiritual de Nela Arias-Misson

En 1993 Nela sufrió un accidente de coche grave. Se durmió al volante cuando iba a visitar a su madre al asilo de ancianos. Le quedaron lesiones neurológicas permanentes en el brazo izquierdo. Empezó a alejarse de la pintura.

En 1995 murió Sira y ella se trasladó a Nueva York, donde vivió sola en su apartamento hasta 2002, cuando su hija Carole, que trabajaba en televisión en Miami, le pidió que se trasladara cerca de ella. Su último domicilio fue en Aventura, a 20 minutos de Carole, en Miramar.

Murió la noche del 17 de julio de 2015, tranquila, a los 99 años.

Está enterrada junto a sus antepasados en el cementerio de San Esteban de Molleda, como fue su deseo. Nunca vivió en Asturias, pero siempre supo que era el referente familiar y le gustaban Oviedo y Gijón, ciudades que visitó durante su larga estancia en España.

Inmediatamente después de su muerte comenzó el intento de recuperación y evaluación de su abundante obra, que solo tiene en el mercado la colección privada de su amigo Leonard Shaykin, que le dio portadas en la “Chicago Review”.

En una entrevista de 1961 a la “Hoja del Lunes de Barcelona” explicaba por qué no quería vender sus cuadros: “No vivo de la pintura, no tengo necesidad de ello; en cambio, eso sí, vivo para la pintura, por eso me puedo permitir el no hacer concesiones que irían en contra de mis pensamientos e ideas al realizar la obra”.

Carole no se casó ni tuvo hijos. Los herederos del legado son la galería Modernican LLC de Miami.