Las nuevas preguntas del coronavirus

La cartilla covid, entonces, ¿tiene sentido?

–Este virus no se conocía hasta hace poco. Que no hayamos visto reinfecciones hasta ahora no quiere decir que no las vaya a haber. De la cartilla se está hablando como si ya supiésemos a ciencia cierta que es un modelo seguro. La idea es sugestiva, pero los que ya han pasado la enfermedad deberían protegerse igual. Al principio creíamos que los asintomáticos no podían contagiar y, al final, resultó que sí. Podría pasar lo mismo con las reinfecciones. No deberíamos confiarnos.