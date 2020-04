Las asturianas hablan del juguete del que todos hablan

Habla Susana (no quiere dar apellidos). Asturiana, madre de un hijo, se acaba de divorciar: “Creo que siempre he disfrutado del sexo y nunca he tenido problemas para alcanzar un orgasmo. Una noche con mis amigas salimos de cena y decidimos entre risas comprarnos el succionador de clítoris. Tengo que confesar que era bastante escéptica al respecto. No creía que su fama fuera merecida ni tampoco que se diferenciara mucho de otros juguetes eróticos. Error. Es espectacular. No creo que exista ningún ser humano que sea capaz de hacerme sentir de esa manera. De hecho, me da miedo acostumbrarme y no ser capaz después de disfrutar con nadie. Ahí lo dejo”.