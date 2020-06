La herencia del Ferreiro: el futuro del patrimonio campesino asturiano

En la década de los años setenta del pasado siglo, cuando el mundo rural empieza a resquebrajarse, un hijo legítimo de ese mundo se empeña en convertirse en “hijo natural”. José Naveiras Escanlar, conocido como “Pepe el Ferreiro”, un autodidacta difícil de catalogar –imaginación, esfuerzo y tenacidad, mano tendida, libertad, capacidad de observación, habilidades técnicas… son algunas de sus cualidades– trata de salvar algo de la cultura de los suyos recogiendo con pasión restos de su cultura material dispersos y, en muchos casos, completamente abandonados: aperos, herramientas, ajuar doméstico, muebles, etc.

El ambiente general en el que va a trabajar Pepe es totalmente contrario, o cuando menos indiferente, a su proyecto. En su opinión, a los políticos no les interesa el mundo rural, más bien favorecen su crisis: creían que si los pueblos se iban a pique no pasaba nada. Los campesinos, por su parte, tratan de olvidar sus orígenes pues creen que son la causa de su situación de marginalidad y de su mala suerte. La escuela, la Universidad y los medios de comunicación obvian en sus currículos y en sus programas las enseñanzas y valores de la cultura campesina. Pepe, como él mismo había manifestado, solo cuenta con el apoyo de algunas personas a título particular, y como él mismo escribió “sería injusto no citar aquí al que en su día sirvió de acicate para tal osadía”: Emilio Marcos Vallaure. No obstante, a pesar de aquel ambiente contrario, lucha contra la tendencia de considerar la experiencia campesina como algo que pertenece al pasado, pues cree que eso sería negar el valor de mucha historia rural y de la vida de sus gentes.