Graham Greene, escritor y espía por Asturias

“Viajes con mi cura. Las andanzas de Graham Greene por España y Portugal” es el título de la obra que Villar, formado en la Universidad de Oviedo, acaba de sacar a la luz con el objetivo de cubrir “una laguna” en la biografía del autor inglés, eterno candidato al Premio Nobel de Literatura. No en vano, los biógrafos anglosajones nunca profundizaron en su aventura española, de la que surgió años después su novela “Monseñor Quijote”, y el único rastro de aquellos viajes quedó plasmado en la obra que Durán publicó tras el fallecimiento del inglés bajo el título “Graham Greene: amigo y hermano”. “Además de un tono general en el que se idealiza la figura de Greene, Durán no quiso ofrecer un registro detallado de los viajes. No quiso ser muy explícito y maquilló algunas cosas. Fui consciente de esa laguna y de que con trabajo e investigación podía llenarla”, apunta Villar, que ha dedicado siete años a dar forma a este ensayo de 400 páginas.

Tras esta inmersión en la vida de Greene, Villar sostiene la hipótesis de que, al menos en el primer viaje, el escritor se desplazó a España como informador, para conocer la situación política, en un momento delicado tras la muerte del dictador Francisco Franco. Y es que Greene fue miembro activo del servicio secreto inglés, más conocido por MI6. Durante la II Guerra Mundial hizo labores de contraespionaje en la península Ibérica, especialmente en Portugal. “Aunque después de esto Greene dijo que había dimitido, creo que nunca dimitió del todo y hasta el final de su vida estuvo prestando servicios para el MI6. Creo que no vino a España porque fuera amigo de Durán, porque en el 76 aún no lo era, él vino porque tenía mucho interés en ver cómo estaba evolucionando España”, señala el profesor riojano.