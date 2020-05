Contenido exclusivo

El fútbol al vacío: vuelve el deporte de masas pero sin masas

Incertidumbre y escaso entusiasmo entre los aficionados por el deporte que viene a causa de la pandemia y por la cercanía de un derbi asturiano desposeído de toda emoción, a puerta cerrada: “Un partido no son solo once contra once, sino una afición frente a otra“