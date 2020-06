“El calor reducirá los contagios pero hay que mantener el distanciamiento”

–El covid-19 se originó en China en diciembre de 2019, en enero empezaba allí el confinamiento y el 11 de marzo, la OMS declaraba la pandemia. Ya hay 5,6 millones de casos confirmados y más de 358.000 muertos. ¿El mundo subestimó el coronavirus o las cifras entran dentro de lo previsible?

–Las dos cosas, cuando nos damos cuenta de lo que está causando el virus en nuestro propio país, ya sea Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, es demasiado tarde para frenarlo sin que haya una gran acumulación de casos severos en muy poco tiempo. Sin embargo, las cifras entran dentro de lo previsible. La gripe mata al año a alrededor de medio millón de personas. Por desgracia, es fácil que el coronavirus mate al menos a tres veces más de personas en el mundo, y esas eran las previsiones más optimistas de muchos científicos. Todavía nos queda bastante para lidiar con el coronavirus.

–Usted dijo el pasado mes de marzo que esta epidemia sería como un año de mala gripe. ¿Diría ahora lo mismo?

–Esto mismo que está ocurriendo con el coronavirus puede ocurrir con la gripe, a no ser que se la pare por incremento de vacunación. Cuando viene una cepa nueva de virus de la gripe, normalmente no causa muchos más problemas que las anteriores, pero ha habido años y habrá años en que el virus de la gripe cause tantos problemas como este virus, a no ser que se movilice de un modo rápido la vacuna necesaria para la nueva cepa.