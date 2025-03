Cuando fumar era «cool»

Los cigarrillos son parte consustancial del siglo XX desde que comenzó su producción mecanizada a finales de la anterior centuria con la máquina enrolladora Bonsack (120.000 cilindrines al día). Un hábito barato y muy democrático -ahora, como diría Pérez Andújar, fumar “es de pobres”-, una práctica enraizada hasta el tuétano en la historia y la cultura occidentales, sobre todo en el cine, que aún aguarda la aparición sobre la faz de la Tierra de alguien que supere el estilo de Humphrey Bogart con el pitillo (con permiso de Robert Mitchum).

Imborrable en la memoria cinéfila la escena final de “El sueño eterno” (1946), en que Boogie ofrece fuego a Lauren Bacall y ambos comienzan a fumar tras una especie de pantalla de gasa. Solo se ven las siluetas, hasta que sus manos posan los cigarrillos sobre un cenicero de cristal, vulgar, como de motel, mientras desciende la cortina de los créditos. ¿Y qué decir de Rita Hayworth? Para la posteridad, la secuencia en que Gilda (1946) le pide lumbre a Glenn Ford y este mantiene intencionadamente el encendedor a la altura de su cadera para obligarla a inclinarse. Un mensaje fálico a más no poder. “Put the blame on Mame, boys”.

En el sugerente ensayo “Cigarettes are sublime” (1995), escrito como terapia para dejar el vicio, su autor, Richard Klein, proclama a los cuatro vientos que los cigarrillos, aunque nocivos para la salud, son “un magnífico y hermoso instrumento civilizador y una de las más gloriosas aportaciones de América al mundo”. Desde luego, en las películas del Oeste, su mito fundacional, fuma todo quisque: Alan Ladd, John Wayne, Gary Cooper… Y Clint Eastwood en los spaghetti western. La vida de frontera, con sus emboscadas de apaches o asaltadores de diligencias, resulta demasiado intensa como para andarse con remilgos antihumo.