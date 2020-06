De la “Suiza española” al “paraíso natural”

El historiador Francisco Crabiffosse evoca a un Jovellanos exultante en las alturas de Payares, de espalda a la Meseta, que resume en tres palabras su visión de Asturias. Afirma el gran ilustrado gijonés: “¡Qué bello país!”. El filósofo José Ortega y Gasset confesaría después de pasar por el mismo lugar, en el verano de 1914, un “fracaso visual” ante la perspectiva del Principado: “Lo primero que mirando hacia Asturias vemos los castellanos es que no vemos”. Lo evidente para Jovellanos, buen conocedor de su tierra, no lo era tanto -por desconocimiento, por no saber mirar- para el autor de “La rebelión de las masas”.

Esta doble anécdota sirve para ilustrar el esfuerzo que vienen haciendo los asturianos desde el siglo XIX, la centuria en la que el fenómeno del turismo empezó a extenderse, para justificar el aserto jovellanista y mostrar la variada belleza autóctona a quienes les ocurre lo que a Ortega en aquel lejano 1914. Una tarea que documenta en parte la exposición “Asturias, belleza categórica”, con la que reabre hoy el Museo Nicanor Piñole, en Gijón, después de tres meses de obligada clausura por las medidas contra el covid-19.