“Asturias tiene activos para modernizar su modelo industrial, hay que mirar al futuro”

–En campaña apelaron al voto moderado. ¿El PSOE ha recibido mucho voto prestado?

–Ya tuvimos mejores resultados que esta vez en Asturias. El voto no es de nadie, lo decide cada persona en cada momento. Hemos recuperado diez puntos respecto a las anteriores generales, un porcentaje muy importante. Agradezco la participación y la confianza en el PSOE. Las asturianos y los asturianos nos conocen bien, saben que trabajamos con firmeza por la justicia social y aprovecharemos las oportunidades que nos den. La equidad y la justicia social son valores irrenunciables.

–¿El resultado de Vox?

–Entran con fuerza en el congreso. Para mí ya es un drama. Otra cuestión es que los augurios no se hayan cumplido. Pero aunque esas expectativas se hayan contenido, para la democracia española es una desgracia que un partido que quiere recortar derechos y se declara franquista tenga 24 diputados. Me parece tremendo que se cuele en las instituciones democráticas un partido que no es defensor de la democracia. Tenemos por delante el desafío de quitarles la razón y demostrar a la ciudadanía que el futuro no va por ahí sino por una sociedad más justa, inclusiva y con igualdad de derechos y oportunidades.