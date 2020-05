“Tenemos que aprovechar cada euro que viene de Europa”, consejo desde Bruselas

Opinión

La necesidad de que Asturias ponga el foco en Europa para no repetir errores cometidos en anteriores crisis y reconversiones

Asturias debe cambiar de óptica, pasar por el oculista, graduar bien su vista y combatir la miopía que le ha impedido avanzar poniéndose “gafas europeas”. Solo así no volverá a tropezar con sus fantasmas del pasado.

No hay otra, tal y como dejaron claro ayer, en un nuevo capítulo de “Diálogos para la reconstrucción”, los asturianos que se encuentran en primera línea de negociaciones y trabajo de la Unión Europa. Fue el alto funcionario ovetense Diego Canga quien habló de “gafas europeas”, pero también los eurodiputados Jonás Fernández y Susana Solís incidieron en la oportunidad “histórica” que llegará desde Bruselas. Un tren cargado de ayudas y financiación que el Principado no debe dejar pasar. Y, por eso, no hay que repetir errores del pasado y evitar caer en la miopía del cortoplacismo que lleva a subvenciones mal entendidas, mal aprovechadas y mal gestionadas. En definitiva, malgastadas. Asturias debe, subrayaron los tres expertos, tener la lección bien aprendida tras anteriores reconversiones y salidas de crisis.

Europa abre un horizonte de esperanza tras el páramo de destrucción que está dejando la pandemia del covid-19. Después de que la Comisión aprobase el gran paquete de ayudas, ahora toca “defenderlo”, incidieron los eurodiputados, para salvar las reticencias que puedan surgir en el Consejo Europeo y el Parlamento. Y Asturias debe estar preparada. Los tres “euroexpertos” coincidieron en que el Principado es una de las regiones que más se puede beneficiar del impulso continental que está por venir. Pero el cambio de óptica resulta perentorio. La industria electrointensiva tiene que pensar en su reenfoque y la región debe poner en valor todo ese tejido empresarial innovador que eclosiona, sin hacer tanto ruido como las grandes fábricas pero con la mirada puesta más allá. Las empresas asturianas tienen mucho que decir para exprimir Europa. La Universidad y los centros tecnológicos deben centrar la región en los ejes de la sostenibilidad y digitalización. Y el campo luchar por conectarse a Europa. Solo así, con mirada firme en el horizonte, Asturias podrá salir a competir por la gran tarta europea. Algo a lo que renunció demasiado en el pasado.