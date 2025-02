Más de 42.000 trabajadores asturianos ya han cobrado, entre ayer y hoy, la prestación por desempleo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la crisis del coronavirus. Muchos de esos trabajadores llevaban regulados desde marzo. Además, aún hay miles que no cobrarán la prestación hasta junio al no completarse a lo largo del pasado mes los trámites administrativos. El Gobierno acordó con las entidades bancarias un adelanto de hasta seis días en el pago de las prestaciones por desempleo, que habitualmente se realizaban el día 10 de cada mes a partir de las solicitudes tramitadas y aprobadas durante el mes anterior. Así, más de 42.000 asturianos afectados por ERTE vinculados a la crisis del coronavirus han cobrado entre ayer y hoy su prestación. Sin embargo, esa cifra no se corresponde con el total de trabajadores regulados. Es muy inferior. Hasta la semana pasada, el Principado llevaba tramitados más de 10.000 expedientes de regulación que afectan a más de 45.000 trabajadores (si bien desde la Consejería de Industria, Empleo y Turismo se apuntó que alguna empresa había renunciado a su aplicación). Además, hay que tener en cuenta que el Principado tramita los ERTE de empresas de ámbito regional o que tienen un elevado peso de trabajadores en la región, pero no así los de empresas que tienen repartido su personal por centros de trabajo en diferentes puntos de España, como puede ser, por ejemplo, El Corte Inglés o el grupo Temdam (Cortefiel, Springfield, Women´Secret…), dos compañías que han presentado expedientes de regulación y que suman cientos de trabajadores en la región. En esos casos los trámites los realiza el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto entre los trabajadores asturianos regulados y los que han recibido ya la prestación hay una diferencia de miles de personas, ...

Más de 42.000 asturianos ya cobran el ERTE, pero otros deberán esperar a junio El Servicio de Empleo alude a errores en la comunicación de datos, lo que indigna a los asesores: "Qué fácil es zafarse de la culpa y pasarla a otros"